В Выборге продолжается замена лифтов

Работы ведутся в рамках программы капитального ремонта.

В нынешнем году продолжились работы по замене лифтов в Выборге. В рамках региональной программы капремонта планируется поменять 28 лифтов.

Проводятся работы по замене лифтов. Запланировано 27 лифтов поменять в городе Выборг, один лифт в поселке Советский. Антон Дёмкин, генеральный директор ООО "Лифтремонт".

Заказчиком работ является некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".

Piter.TV побывал на объектах, где проходят работы. По адресу ул. Гагарина, 29 проходит демонтаж 3-х лифтов.

В данный момент мы поменяли направляющие кабины, направляющие противовеса, заменили двери шахты. Николай Галаган, бригадир монтажников.

По адресу Ленинградское шоссе,52А лифты уже введены в эксплуатацию.

Первый этап работ начался в конце марта, тогда были переданы в работу 12 лифтов. В рамках второго этапа 9 лифтов взяты в работу в конце апреля. Установка оставшихся лифтов началась в мае.

Лифты, установленные в марте, на данный момент смонтированы, произведен их осмотр Инженерным центром. В ближайшее время будет проведена оценка установки лифтов Ростехнадзором для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

На данный момент заканчиваются монтажные работы 9 лифтов второго этапа, и подрядчик готовится предъявлять их Инженерному центру.

Оборудование меняется я в тех домах, где срок эксплуатации лифтов составил более 25 лет. Проводится собрание собственников, собственники изъявляют желание поменять лифт, происходит замена. - отмечает Демкин.

В городе устанавливают лифты нескольких заводов-изготовителей – Щербинского, Могилевского, Карачаровского заводов, 2 лифта изготовила фирма Otis.

Работы ведутся подрядными организациями, работавшими раньше в Выборге в 2018 году.

В ближайшие 2 года планируется заменить еще 8 лифтов. 6 лифтов в 21 году и 2 лифта в 22, отмечает Демкин.

Строители уверяют, что новые современные лифты помимо комфорта, будут удовлетворять всем требованиям безопасности.

Добавим, что в списке домов, вошедших в третий этап программы по замене лифтов, числятся следующие адреса: Гагарина, 29; Крепостная, 39А; Московский пр, 10; бул. Кутузова, 33; пос. Советский, Садовая, 46. Полный список адресов размещен на сайте Фонда капитального ремонта Ленинградской области.

