Госжилнадзор проведет проверку в 4 районах Ленобласти

В понедельник, 20 августа, сотрудники Жилищного надзора совершили выезд в Сертолово с проверкой состояния многоквартирных домов. Также у комиссии запланировано посещение Бокситогорского, Кингисеппского, Кировского и Ломоносовского районов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Отметим, что с января текущего года Госжилнадзор Ленинградской области провел проверку в 1171 домах. В результате рейдов была оценена работа управляющих компаний, в частности – санитарные мероприятия в подъездах.
Сейчас по факту различных нарушений возбуждено 76 административных дел.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появится единый региональный архив.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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