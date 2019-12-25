Госжилнадзор проведет проверку в 4 районах Ленобласти

Рейды уже начались в Сертолово.

В понедельник, 20 августа, сотрудники Жилищного надзора совершили выезд в Сертолово с проверкой состояния многоквартирных домов. Также у комиссии запланировано посещение Бокситогорского, Кингисеппского, Кировского и Ломоносовского районов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что с января текущего года Госжилнадзор Ленинградской области провел проверку в 1171 домах. В результате рейдов была оценена работа управляющих компаний, в частности – санитарные мероприятия в подъездах.

Сейчас по факту различных нарушений возбуждено 76 административных дел.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появится единый региональный архив.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области