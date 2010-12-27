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Госжилинспекция: за месяц в Петербурге нашли 525 нарушений жилищного законодательства
Сегодня, 10:32
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Cherepanov

Госжилинспекция: за месяц в Петербурге нашли 525 нарушений жилищного законодательства

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Всего в июне ГЖИ провела 1296 контрольно-надзорных мероприятий.

Государственная жилищная инспекция Петербурга (ГЖИ) провела в июне 2019 года 1296 контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Всего инспекция нашла 525 нарушений жилищного законодательства и составила 252 протокола об административных правонарушениях.

Также за месяц ГЖИ привлекла административных нарушителей на сумму в 24 044,3 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что правоохранители Всеволожска накрыли бордель в частном коттедже.

Фото: Pixabay

Теги: гжи, жилищное законодательство, контроль, нарушения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Ильинский Антон
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