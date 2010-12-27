Госжилинспекция: за месяц в Петербурге нашли 525 нарушений жилищного законодательства

Государственная жилищная инспекция Петербурга (ГЖИ) провела в июне 2019 года 1296 контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.
Всего инспекция нашла 525 нарушений жилищного законодательства и составила 252 протокола об административных правонарушениях.
Также за месяц ГЖИ привлекла административных нарушителей на сумму в 24 044,3 тыс. рублей.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что правоохранители Всеволожска накрыли бордель в частном коттедже.
Фото: Pixabay
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