Госжилинспекция: за месяц в Петербурге нашли 525 нарушений жилищного законодательства

Всего в июне ГЖИ провела 1296 контрольно-надзорных мероприятий.

Государственная жилищная инспекция Петербурга (ГЖИ) провела в июне 2019 года 1296 контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Всего инспекция нашла 525 нарушений жилищного законодательства и составила 252 протокола об административных правонарушениях.

Также за месяц ГЖИ привлекла административных нарушителей на сумму в 24 044,3 тыс. рублей.

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