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Правоохранители Всеволожска накрыли бордель в частном коттедже
Сегодня, 13:33
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KaterinaKono13

Правоохранители Всеволожска накрыли бордель в частном коттедже

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В настоящее время по данному факту ведется расследование. Разыскиваются владельцы борделя. 

Правоохранители города Всеволожска Ленобласти накрыли бордель в одном из частных коттеджей. 

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, третьего июля обычная проверка сотрудниками полиции во Всеволожске закончилась арестами. В ходе проверки частного элитного коттеджа по Октябрьскому проспекту было установлено, что в помещении работает притон для занятия проституцией.

Были задержаны порядка семи женщин, а также один мужчина. 

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Разыскиваются владельцы борделя. 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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