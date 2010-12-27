Правоохранители Всеволожска накрыли бордель в частном коттедже

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Разыскиваются владельцы борделя.

Правоохранители города Всеволожска Ленобласти накрыли бордель в одном из частных коттеджей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, третьего июля обычная проверка сотрудниками полиции во Всеволожске закончилась арестами. В ходе проверки частного элитного коттеджа по Октябрьскому проспекту было установлено, что в помещении работает притон для занятия проституцией.

Были задержаны порядка семи женщин, а также один мужчина.

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Разыскиваются владельцы борделя.