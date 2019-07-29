Госжилинспекция нашла нарушения уборки снега в половине петербургских дворов

Чаще всего коммунальщики не справлялись с расчисткой выходов из парадных и кровель.

Госжилинспекция по итогам проверок уборки снега и наледи выявила за последнюю неделю нарушения в половине из 1,1 тысячи осмотренных многоквартирных домов и дворов.

Как сообщается на сайте ведомства, больше всего нарушений выявлены с уборкой от снега выходов из парадных — 387. На втором месте очистка кровель — 243. Следом идет очистка от снега тротуаров и пешеходных зон — 108 и уборка наледи у водосточных труб — 100.

Госжилинспекция подчеркивает, что с оттепелью нагрузка на коммунальщиков возрастает. Так что осмотры продолжатся в ежедневном режиме во всех районах города.

Фото: Смольный