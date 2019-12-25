Госжилинспекция Петербурга за сентябрь проверила 1,6 тыс. жилых домов

В ведомстве пообещали проводить проверки регулярно в период осеннего месячника.

Государственная жилищная инспекция Петербурга в ходе сентябрьских проверок выявила в 14% осмотренных домов нарушения при содержании внутридворовых территорий, контейнерных площадок, лифтов и лестничных клеток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Всего за месяц осмотр прошли 1640 жилых домов.

Меньше всего нарушений было выявлено в Петроградском, Кронштадтском, Красногвардейском, Курортном, Пушкинском и Приморском районах. Выявленные нарушения исправляются в ближайшие дни.

Пресс-служба госжилинспекции показала, как меняется внешний облик двора до и после уборки.

В течение осенних месяцев проверки продолжатся.

Ранее проектировщик показал, как могут преобразиться набережные рек Охты и Оккервиль.

Фото: gov.spb.ru