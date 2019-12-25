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Госжилинспекция Петербурга за сентябрь проверила 1,6 тыс. жилых домов
Сегодня, 12:33
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Госжилинспекция Петербурга за сентябрь проверила 1,6 тыс. жилых домов

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В ведомстве пообещали проводить проверки регулярно в период осеннего месячника.

Государственная жилищная инспекция Петербурга в ходе сентябрьских проверок выявила в 14% осмотренных домов нарушения при содержании внутридворовых территорий, контейнерных площадок, лифтов и лестничных клеток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Всего за месяц осмотр прошли 1640 жилых домов. 

Меньше всего нарушений было выявлено в Петроградском, Кронштадтском, Красногвардейском, Курортном, Пушкинском и Приморском районах. Выявленные нарушения исправляются в ближайшие дни. 

Пресс-служба госжилинспекции показала, как меняется внешний облик двора до и после уборки. 

В течение осенних месяцев проверки продолжатся.

Ранее проектировщик показал, как могут преобразиться набережные рек Охты и Оккервиль. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: госжилинспекиция, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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