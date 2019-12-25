  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Государственный поисковик "Спутник" прекратил работу
Сегодня, 9:28
124
matveyvn

Государственный поисковик "Спутник" прекратил работу

0 0

Теперь он станет корпоративным сайтом.

Государственный поисковик "Спутник", который был разработан "Ростелекомом", прекратил работу. Об этом сообщают CNews.

С сайта поисковика пропала строка для ввода поисковых запросов. Теперь там находятся только ссылки на другие сервисы компании — например, на браузер или аналитические системы.

Руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов заявил, что теперь вместо поискового портала "Спутник" станет корпоративным сайтом. 

Ранее вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот.

Теги: поисковик, ростелеком, спутник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии