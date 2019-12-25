Государственный поисковик "Спутник" прекратил работу

Государственный поисковик "Спутник", который был разработан "Ростелекомом", прекратил работу. Об этом сообщают CNews.
С сайта поисковика пропала строка для ввода поисковых запросов. Теперь там находятся только ссылки на другие сервисы компании — например, на браузер или аналитические системы.
Руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов заявил, что теперь вместо поискового портала "Спутник" станет корпоративным сайтом.
Ранее вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все