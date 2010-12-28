Государственный музей спорта Санкт-Петербурга откроется в конце декабря

В экспозицию войдут экспонаты, которые рассказывают о спортивных достижениях жителей Северной столицы.

Государственный музей спорта Санкт-Петербурга откроется 28 декабря. Он находится на Миллионной улице в здании Комитета по физической культуре и спорту города. Учреждение начнет принимать посетителей на январских праздниках. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в пресс-службе музея.

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин рассказал, что в планах у города – сделать музей точкой притяжения молодежи. Работникам учреждения предстоит рассказать горожанам о спорте так, чтобы те заинтересовались им. В экспозицию войдут экспонаты, которые рассказывают о спортивных достижениях жителей Северной столицы.

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Фото: Петербургский дневник (Роман Пименов)