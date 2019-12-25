В Эрмитаже появилась выставка об истории Ближнего и Среднего Востока

Экспозиция включает более 300 экспонатов.

В Эрмитаже можно посетить новую выставку об истории Ближнего и Среднего Востока. Она открылась накануне, 9 декабря. Экспозиция включает более 300 экспонатов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Посетители могут увидеть письменные свидетельства почтения богам, греческие надписи, древние египетские книги, папирусы, символы Месопотамии. Также там представлены древние юридические документы.

Выставка находится на первом этаже Зимнего дворца в комнатах памяти Николая Петровича Лихачёва, которые открылись 9 декабря.

Ранее на Piter.tv: в Юсуповском дворце открылась выставка с экспонатами из Эрмитажа.

Фото: пресс-служба Эрмитажа