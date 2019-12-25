Гостям Евро-2020 в Петербурге будут помогать 1500 волонтеров

Всего было подано 10987 заявок.

Центр подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 завершил отбор кандидатов для работы на европейском футбольном первенстве. Всего было подано 10987 заявок. Отобрано 1500 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Из 1500 человек: 89% – женщины и 11% – мужчины; 84% составляют работающие волонтеры, 13% – учащиеся, 3% – добровольцы "серебряного" возраста. В ходе отбора оценивалось как знание иностранного языка, так и личностно-деловые качества претендентов.

Стать волонтером мог любой человек, достигший 16 лет и владеющий иностранными языками. Отобранные волонтеры владеют английским, испанским, финским и французским языками.

Во время проведения UEFA 2020 в Петербурге волонтеры будут задействованы по 8 направлениям: транспорт, последний километр (участок на пути к стадиону и прилегающая к нему территория), культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиа-обеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина и штаб.

В двух ТЦ Петербурга будут выдавать FAN ID.

Фото: ВКонтакте/ Волонтеры UEFA EURO 2020