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Гостиный двор открыл свои двери для покупателей
Сегодня, 19:50
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smirenny

Гостиный двор открыл свои двери для покупателей

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Гостиный двор закрывали впервые за 235 лет.

В Петербурге наконец-то открыл свои двери старейший универмаг "Большой Гостиный двор". Его закрыли в начале апреля. 

На полу в магазинах появилась разметка для соблюдения социальной дистанции, а также устройства с антисептиками на стенах. Сообщается, что работу возобновили меньше половины арендаторов. Напомним, что универмаг работает в формате магазинов, у которых есть отдельный вход, поэтому коридоры в галереях перекрыли и попасть на второй этаж не получится. 

Ранее мы писали, что число свободных коек в "коронавирусных" стационарах растет.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: гостиный двор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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