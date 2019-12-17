Гостиный двор открыл свои двери для покупателей

Гостиный двор закрывали впервые за 235 лет.

В Петербурге наконец-то открыл свои двери старейший универмаг "Большой Гостиный двор". Его закрыли в начале апреля.

На полу в магазинах появилась разметка для соблюдения социальной дистанции, а также устройства с антисептиками на стенах. Сообщается, что работу возобновили меньше половины арендаторов. Напомним, что универмаг работает в формате магазинов, у которых есть отдельный вход, поэтому коридоры в галереях перекрыли и попасть на второй этаж не получится.

Ранее мы писали, что число свободных коек в "коронавирусных" стационарах растет.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished