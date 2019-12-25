Крупные гостиничные организации Петербурга включили в перечень системообразующих предприятий

Также в список внесли конгрессно-выставочные организации.

В Смольном расширили список системообразующих предприятий, в нем впервые оказались крупные конгрессно-выставочные и гостиничные организации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 30 июля.

Отмечается, что в этот перечень включаются предприятия, которые имеют региональное значение и влияют на занятость горожан и социальную стабильность. По словам губернатора Александра Беглова, включением в список гостиниц город решил поддержать отрасль, которая недавно возобновила работу. Для попадания в список системообразующих предприятий организациям нужны 850 млн рублей выручки за календарный год и не менее 175 сотрудников, а гостиницам вдобавок – свидетельство о присвоении определенной категории. Такие предприятия будут проходить мониторинг финансово-экономического состояния, а в сложных ситуациях получать поддержку государства.

Ранее мы рассказывали, что санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма.

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