Гостиница "Репинская" закрылась на 10 суток из-за нарушения противоэпидемических мер

Сотрудники учреждения забыли про маски и перчатки.

С 27 июля Зеленогорский районный суд принял решение о закрытии гостиницы "Репинская" в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба судов.

Разбирательство началось после внеплановой проверки Роспотребнадзора. В ее ходе были обнаружены многочисленные нарушения ограничительных мер в условиях эпидемии COVID-19. Так, персонал гостиницы работал без средств индивидуальной защиты, не проводил термометрию на входе и не обеспечивал постояльцев информацией о концентрации выставленного раствора с антисептиком.

Кроме того, владельцы забыли и о санитарной обработке – в помещении не нашлось оборудования по обеззараживанию воздуха.

В результате проверки было возбуждено административное дело.

Отметим, что гостиница "Репниская" расположена в доме 428 по Приморскому шоссе.

Ранее мы рассказали о том, какие ограничения снимут в Петербурге 8 августа.

Фото: Instagram / repinskayahotel