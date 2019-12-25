Гостиница "Репинская" закрылась на 10 суток из-за нарушения противоэпидемических мер

С 27 июля Зеленогорский районный суд принял решение о закрытии гостиницы "Репинская" в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба судов.
Разбирательство началось после внеплановой проверки Роспотребнадзора. В ее ходе были обнаружены многочисленные нарушения ограничительных мер в условиях эпидемии COVID-19. Так, персонал гостиницы работал без средств индивидуальной защиты, не проводил термометрию на входе и не обеспечивал постояльцев информацией о концентрации выставленного раствора с антисептиком.
Кроме того, владельцы забыли и о санитарной обработке – в помещении не нашлось оборудования по обеззараживанию воздуха.
В результате проверки было возбуждено административное дело.
Отметим, что гостиница "Репниская" расположена в доме 428 по Приморскому шоссе.
Ранее мы рассказали о том, какие ограничения снимут в Петербурге 8 августа.
Фото: Instagram / repinskayahotel
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