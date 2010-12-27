В коммуналке на Коломенской гости убили хозяина комнаты

Раненый ножом мужчина скончался до приезда скорой.

Вечером, 11 ноября, в Центральном районе Петербурга произошло убийство. В одной из коммуналок на Коломенской улице гости зарезали 27-летнего хозяина комнаты. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам соседа, в момент происшествия в гостях у убитого было несколько человек. Раненый петербуржец скончался от тяжелой раны до приезда скорой помощи. В настоящий момент задержаны трое человек, которых подозревают в убийстве. Еще двое находятся в розыске.

Ранее мы писали, что днем на Думской четверо незнакомцев избили и ограбили прохожего.

Фото: Piter.TV