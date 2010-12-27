Днем на Думской четверо незнакомцев избили и ограбили прохожего

Наживой грабителей стали десять тысяч рублей, мобильный телефон и паспорт.

В воскресенье, 11 ноября, около полудня четверо неизвестных напали на прохожего на Думской улице. Грабители брызнули в лицо своей жертве из перцового баллончика, а затем избили и ограбили мужчину. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Наживой злоумышленников стали десять тысяч рублей, мобильный телефон и паспорт. В момент нападения пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на улице Крыленко неизвестные с ножом отобрали у водителя деньги и документы.

Фото: Piter.tv