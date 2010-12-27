На улице Крыленко неизвестные с ножом отобрали у водителя деньги и документы

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

В воскресенье, 11 ноября, у дома №1/1 по улице Крыленко произошло разбойное нападение на жителя Петербурга. Двое неизвестных остановили автомобиль и вытащили из него водителя. Далее они начали бить свою жертву руками и ногами, а также нанесли несколько ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину увезли в больницу с тяжелыми ранениями. Злоумышленники скрылись с места преступления, прихватив 11 тысяч рублей и документы потерпевшего. Однако долго прятаться от полиции у грабителей не получилось. В настоящее время они задержаны. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали грабителя, которого разыскивали за убийство.

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