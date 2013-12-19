Общий ущерб превысил 1,5 млн рублей.

В Москве раскрыли разбойное нападение, совершенное двумя налетчиками на своего компаньона. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

По предварительным данным, злоумышленники встретились с потерпевшим в Подмосковье, избили его, а затем отобрали сумку с деньгами. После драки они отправились в квартиру пострадавшего и похитили системный блок с мониторами, очки виртуальной реальности, часы, игровую приставку и брендовую сумку.

Общий ущерб превысил 1,5 млн рублей. Полицейские задержали налетчиков. Те объяснили, что у них был договор о сотрудничестве с потерпевшим над IT-проектом, однако результат его работы их не устроил. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Костромской области задержали нетрезвого лихача без водительского удостоверения.

Видео: ГУ МВД России по Москве