В отношении водителя составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

В Костромской области задержали нетрезвого лихача без водительского удостоверения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в районе поселка Первомайский обнаружили иномарку, за которой находился водитель в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции потребовали остановить автомобиль, однако мужчина проигнорировал их и попытался скрыться. Во время опасного маневра он врезался в автомобиль Госавтоинспекции и продолжил скрываться.

Полицейские использовали оружие для остановки водителя. После выстрела вверх последовали прицельные по колесам автомобиля. Отмечается, что за рулем находился ранее судимый местный житель. В отношении водителя составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Также возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА