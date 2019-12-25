В Ленинградском зоопарке снова открывается "Экзотариум" с рептилиями и амфибиями

Посетителей ждут черепахи, хамелеоны, крокодил и другие животные.

В Ленинградском зоопарке возобновляет работу второй этаж павильона "Экзотариум". Как сообщили сотрудники зверинца, с 8 августа посетители смогут снова увидеть рептилий и амфибий.

Отмечается, что вход на экспозицию с жабами, черепахами, хамелеонами и другими животными находится справа от входа в павильон "Экзотариум" со стороны зоопарка. Рядом с этим входом находится павильон "Приматы".

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Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК / "ВКонтакте"