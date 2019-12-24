В Петергофе начались cъемки VR-фильма о юной Екатерине II и Китайском дворце

Главные роли в картине исполняют заслуженные артисты РФ Екатерина Гусева и Дмитрий Воробьев.

В Петергофе начались съемки фильма в VR-формате о Екатерине II и Китайском дворце. Проект воплощают в жизнь силами ГМЗ "Петергоф", ПАО "Газпром" и двумя видеостудиями, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что фильм будет путешествием во времени вместе с еще юной императрицей, зрители смогут увидеть малоизвестные эпизоды из жизни правительницы. Создатели решили использовать для фильма большой массив дневников, переписок и литературы, чтобы проследить как сформировались личность и политические предпочтения Екатерины II. Организаторы подчеркнули, что фильм будет исторически подлинным благодаря настоящим интерьерам дворца. Главные роли в фильме исполняют заслуженные артисты РФ Екатерина Гусева и Дмитрий Воробьев, а также актеры Жанна Куприянова, Ирина Морозова, Олег Усенко.

Фильм покажут в ноябре 2020 года в рамках Международного культурного форума в Петербурге. В дальнейшем картину будут демонстрировать на территории ГМЗ "Петергоф".

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Фото: предоставлено организаторами