Гость ограбил хозяйку дома на Искровском проспекте

Сумма ущерба составила 75 500 рублей.

4 апреля в полицию поступила информация о нападении в одной из квартир дома №29 по Искровскому пр. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция приехала на место происшествия и установила, что злоумышленник пришёл в гости к хозяйке квартиры и, угрожая ножом, ограбил её. Грабитель отобрал у женщины сумку, в которой находилось 59 000 рублей, банковские карты, паспорт и золотые украшения. После чего он ушёл.

Сумма материального ущерба составила 75 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что грабители ворвались в квартиру на Русановской и похитили деньги.

Фото: Pixabay