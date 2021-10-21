Госстройнадзор посетил стройку третьей очереди "Невской Ратуши"

Согласно концепции, здесь появится "город в городе".

В четверг, 21 октября, начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев проверил ход работ строительства административно-делового квартала "Невская Ратуша". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В районе планируют установить пешеходные зоны с фонтанами, ресторанами, офисами, велопарковками и прочей инфраструктурой. Согласно концепции, проект представляет собой "город в городе" – пространство для проведения городских мероприятий. Для горожан также построят бизнес-центры и гостиницу.

Отмечается, что при строительстве используют современные технологии, позволяющие монтировать конструкции будущих зданий высокими темпами, практически не воздействуя на близлежащие дома.

Ранее мы писали, что в комитете по строительству встретились с дольщиками проблемного ЖК "Ломоносов".

Видео: Владимир Болдырев / Вконтакте