Госсовет может переехать в Таврический дворец

Обсуждаются и другие варианты размещения органа власти.

Государственный совет может занять здание одного из петербургских дворцов. Как сообщил источник издания Znak.com, Госдума уже готовится рассмотреть соответствующий законопроект.

Одним из наиболее вероятных вариантов размещение органа власти называют Таврический дворец. Кроме того, народные избранники вариант на Садовой улице, но он был отвергнут из-за отсутствия вертолетной площадки.

Отметим, что Госсовет является совещательным органом, который обеспечивает связь президенте РФ с другими ведомствами. В связи с июльскими поправками в Конституцию, его полномочия усиливаются.

Ранее мы рассказали о том, что Смольный планирует повысить эффективность работы петербургских госслужащих.

Фото: Culture.ru