Госсовет Татарстана выступил против переименования должности президента республики

По мнению депутатов, законопроект противоречит нормам Конституции РФ.

Государственный совет Татарстана не поддержал переименования должности президента республики в руководителя региона. Такое решение было принято в ходе заседания парламента.

Согласно проекту федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", для всех регионов России устанавливается общее наименование высшего должностного лица – глава субъекта РФ. Могут быть применены и иные наименования, однако они не должны содержать слов, которые содержат название должности главы государства – президента Российской Федерации. Данный проект был внесен в Госдуму 27 сентября.

Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов. Альберт Хабибулин, глава профильного комитета Госсовета РТ

Депутаты отвергли проект закона единогласно. По их общему мнению, его реализация приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

Ранее правительство РФ не поддержало законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний.

Видео: Государственный Совет Республики Татарстан