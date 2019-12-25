Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией

Государственный секретарь США назвал условие диалога с Россией. Энтони Блинкен выступил в эфире американского телеканала CNN с заявлением о том, что переговоры с Москвой возможны по ряду вопросов, если не будет дальнейшей эскалации. В числе тем, которые стороны могут обсуждать, чиновник заявил стратегическую стабильность.
Если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать. Мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Напомним, что ранее российский заместитель главы МИД Сергей Рябков уточнил, что Москва предложила Вашингтону вести диалог по обеспечению стратегической стабильности, а также обсудить вопросы бесконфликтного существования.
Блинкен: борьба с изменением климата может стать основой глобального сотрудничества.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Гоpячие дeвyшки xотят сeкcа на одну ночь, без денег и отношений. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://bit.do/eroga