Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией

Энтони Блинкен рассказал о сфере диалога, в которой заинтересованы Москва и Вашингтон.

Государственный секретарь США назвал условие диалога с Россией. Энтони Блинкен выступил в эфире американского телеканала CNN с заявлением о том, что переговоры с Москвой возможны по ряду вопросов, если не будет дальнейшей эскалации. В числе тем, которые стороны могут обсуждать, чиновник заявил стратегическую стабильность.

Если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать. Мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что ранее российский заместитель главы МИД Сергей Рябков уточнил, что Москва предложила Вашингтону вести диалог по обеспечению стратегической стабильности, а также обсудить вопросы бесконфликтного существования.

Блинкен: борьба с изменением климата может стать основой глобального сотрудничества.

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