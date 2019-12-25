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Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией
Сегодня, 7:46
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lesjasap

Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией

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Энтони Блинкен рассказал о сфере диалога, в которой заинтересованы Москва и Вашингтон.

Государственный секретарь США назвал условие диалога с Россией. Энтони Блинкен выступил в эфире американского телеканала CNN с заявлением о том, что переговоры с Москвой возможны по ряду вопросов, если не будет дальнейшей эскалации. В числе тем, которые стороны могут обсуждать, чиновник заявил стратегическую стабильность.

Если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать. Мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что ранее российский заместитель главы МИД Сергей Рябков уточнил, что Москва предложила Вашингтону вести диалог по обеспечению стратегической стабильности, а также обсудить вопросы бесконфликтного существования.

Блинкен: борьба с изменением климата может стать основой глобального сотрудничества.

Фото: Pixabay.com

Теги: cnn, госдеп, госдепартамент, энтони блинкен
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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ульченкоа селена
Сегодня 8:11

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