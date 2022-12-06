Госсекретарь Блинкен: США стремятся помочь Украине вернуть занятые Россией территории

В Госдепе США не ответил на вопрос о том, будут ли украинцы "возвращать Крым".

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что в военной поддержке киевского режима власти США фокусируются на том, чтобы помочь Украине вернуть "утраченные территории", которые Вооруженные силы РФ заняли с 24 февраля 2022 года. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в ходе мероприятия, организованного изданием The Wall Street Journal. Он добавил, что стране также требуется гуманитарная и экономическая поддержка. Однако Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос о том, могут ли украинские власти "вернуть Крым". Гость встречи заметил, что Киев самостоятельно должен решать, куда должны идти их войска и когда. При этом власти США считают, что украинские власти имеют десятки стран, которые им помогают.

Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре текущего года заявил, что успех украинских Вооруженных сил в Крыму вряд ли возможен "в ближайшее время". Авторы The Economist отмечали, что политические лидеры в Киеве "в частном порядке признают" сложность возвращения под контроль Украины таких регионов как Крым и Донбасс.

Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года.

Фото и видео: YouTube / Wall Street Journal