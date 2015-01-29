Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года

В Госдепе назвали темы, которые будут обсуждаться в Пекине.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен анонсировал свой рабочий визит в Китай в начале следующего года. Соответствующее заявление иностранный гость сделал в эфире французского телеканала France 2. Дипломат полагает, что поездка в Пекин делегации из Вашингтона состоится в январе или феврале 2023 года. Ранее чиновник из внешнеполитического ведомства пояснил, что эти контакты будут посвящены дальнейшей проработке договоренностей, которые были заключены между сторонами на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии. На острове Бали эти соглашения были достигнуты по итогам переговоров между президентом Джо Байдена и лидером КНР Си Цзиньпином.

Мы поедем в Китай в начале года - это будет январь или февраль, мы ещё не решили. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь Блинкен: США не хотят расширения конфликта на Украине и войны с Россией.

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