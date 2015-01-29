Госсекретарь Блинкен: США не хотят расширения конфликта на Украине и войны с Россией

В Госдепе США рассказали о том, к чему стремится страна по ситуации с украинским кризисом.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что власти США не хотят расширения конфликта на Украине, а также войны с Россией. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала France 2 сделал иностранный чиновник из Госдепа. Дипломат напомнил о том, что в Вашингтоне стремятся к тому, чтобы зафиксировать долгосрочный мир на территории Украины не только на бумаге, но также и на земле.

Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: диалог между РФ и Украиной возможен, если российская сторона "настроена серьезно"

Фото и видео: YouTube / Télé Matin

