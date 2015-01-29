Блинкен: диалог между РФ и Украиной возможен, если российская сторона "настроена серьезно"

В Госдепе США поддержали "десять пунктов мира" Зеленского.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что диалог между Россией и Украиной все еще возможен, но только в том случае, если российская сторона "настроена серьезно" на мирное урегулирование регионального кризиса. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире французского телеканала France 2. Гость напомнил СМИ о том, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится к дипломатическому способу решения конфликта с Москвой. В частности, он предложил план киевского режима из десяти пунктов. Блинкен добавил, что "все зависит от Путина".

Если бы мы видели со стороны президента Путина серьёзное стремление к дипломатии и диалогу, но пока он делает все наоборот… Если со стороны России есть серьёзный настрой, то диалог всегда возможен. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 ("Большой двадцатки" украинский президент Владимир Зеленский озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3".

Американского телеведущего возмутило решение Байдена по Украине.

Фото и видео: YouTube / Télé Matin