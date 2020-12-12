Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю

Эксперт привел статистику по экономическим показателям в РФ за 2020 год.

Государственные расходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю, включая внебюджетные социальные фонды. Об этом журналистам РБК сообщил ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Специалист подчеркнул, что говорит о расширенном понимании показателя, который состоит из федерального бюджета, регионального и муниципального бюджета и трех внебюджетных фондов.

Федеральные расходы в 2020 году увеличились на 25 процентов по сравнению с 2019 годом. Такой показатель зафиксирован на фоне дополнительных антикризисных трат кабинета министров. По оценкам Счетной палаты, расходы по данной статье возросла на более чем 2,9 трлн рублей. Консолидированные бюджеты регионов увеличились на 15 процентов. В основном это произошло за счет роста расходов на систему здравоохранения.

Расширенные госрасходы России в прошлом году достигли 42,15 трлн рублей. Из них 54 процента пришлось на расходы федерального бюджета (в 2019 году показатель составлял 49 процентов).

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Фото: Piter.tv