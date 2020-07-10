Порядка 17% петербургских арендодателей оказались ксенофобами

Каждый шестой хозяин не готов сдавать квартиру человеку с иностранным гражданством.

Каждый шестой хозяин квартиры в Москве и Петербурге оказался ксенофобом. Как рассказали в "РБК-Недвижимость" со ссылкой на сервис The Meters, 17% владельцев квартир готовы сдавать свое жилье только славянам.

Отмечается, что в выборку вошло порядка 18,13 тысячи петербургских объявлений и 29,95 тысячи московских, опубликованных на площадках "Яндекс", ЦИАН, "ДомКлик" и Domofond. Меньше всего ксенофобских объявлений насчитали на "ДомКлике", больше всего – в Domofond. При этом видеть нанимателей-славян хотят владельцы квартир, установивших на свое жилье цену до 30 тысяч рублей в месяц. Практически не обращают внимания на национальность хозяева квартир верхнего ценового сегмента, составляющих 1% в Петербурге и 10% в Москве.

Еще одним аргументом против сдачи квартиры стало наличие у нанимателей питомцев, с ними не готовы иметь дело 23% арендодателей. Не нравятся хозяевам также наличие у квартиросъемщика маленьких детей и пристрастие к табаку.

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