Британский журнал назвал идею запретить "Машу и Медведя" ксенофобией

Автор Spectator сообщил о том, как местные СМИ искали того, кто готов публично поддержать инициативу британских парламентариев.

Иностранный журнал Spectator назвал идею запретить мультфильм "Маша и Медведь" на территории Великобритании ксенофобией. В четверг на прошлой неделе местная газета Guardian сообщила своей аудитории о том, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить проект для детей, увидев там "российскую пропаганду". Законодательное предложение поступило после покупки американского стримингового сервиса Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя". Идея запретить мультфильм также вызвала бурную реакцию пользователей в социальных сетях. Эти условия по запрету назвали мелочными, а выдвинувших их депутатов сочли "неудачниками".

Не нужно демонизировать… все о России, все из России… Безусловно, против такой ксенофобии мы должны бороться. публиация в СМИ

Автор статьи Марк Галеотти пояснил, что его хотели пригласить выступить в эфире радиостанции Radio 4, относящейся к британской вещательной корпорации BBC, по поводу идеи британских депутатов запретить "Машу и Медведя". Когда журналист дал понять, что считает идею смехотворной, то его с просили о том, не видит ли он каких-либо доводов в пользу законодательного предложения из Лондона. Эксперт пояснил, что не инициатива не находит у него поддержки, поэтому радиостанция решилась не освещать данную проблему.

Напомним, что "Маша и Медведь" представляет из себя анимационный сериал от студии Animaccord. Он переведен более чем на 40 языков мира. Мультфильм вещается почти в каждом уголке планеты ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года он попал в топ-пять самых любимых развлекательных брендов Земли.

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Фото: YouTube / Маша и Медведь