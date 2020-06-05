В мультсериал "Царевны" добавили азиата и мулата для поднятия рейтинга

Уже летом 2020 года "Царевны" появятся на 11 китайских видеосервисах.

В популярном мультсериале "Царевны" появились герои-мальчишки: азиат по имени Ван Ли и темнокожий Васко. Об этом сообщила газета "Ведомости".

"Царевны" – популярный мультимедийный сериал. Мультфильм имеет большую популярность у российских детей. Однако, продюсер Александр Изотов планирует выйти на международный рынок. Как заявил глава кинокомпании "Царь Pictures", добавление мальчиков разных рас – признак толерантности. Именно это и может помочь в продажах мультсериала за границей.

Уже летом 2020 года "Царевны" появятся на 11 китайских видеосервисах. Ранее права на "Царевен" были проданы в Латвию, Польшу и Израиль.

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Видео: YouTube/ Царевны