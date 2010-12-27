В роддоме на Малой Балканской задержали мошенницу из Узбекистана

Пока женщина рожала, врачи по инструкции сообщили в полицию о ее постановке на миграционный учет.

В родильном доме №16 на Малой Балканской улице задержали 27-летнюю гражданку Узбекистана. Женщина находилась в федеральном розыске за мошенничество. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Мигрантку доставили в роддом на скорой. У нее начались схватки. Пока пациентка рожала, врачи, действуя по инструкции, сообщили о ее постановке на миграционный учет.

В ходе проверки выяснилось, что молодая мама уже год находится в розыске на родине. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. За это преступление УК Узбекистана подразумевает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Однако если женщина возместит ущерб в полном размере, то ее отпустят на свободу.

В настоящее время информация о задержании мошенницы передана правоохранителям Узбекистана.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка отдала "на лечение" мошеннице 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV