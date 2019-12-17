Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен сломала руку

Актриса оступилась и упала по пути в душ.

С российской актрисой Еленой Кондулайнен, которую недавно госпитализировали с инсультом, случилась еще одна неприятность. Она сломала руку, находясь в Боткинской больнице в Москве. Об этом сообщила "Комсомольская правда", ссылаясь на одного из сотрудников администрации "Театра Луны".

По его словам, артистка проходила в медучреждении реабилитацию после инсульта. "Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", - заявил источник газеты.

О госпитализации Елены Кондулайнен стало известно в конце июля. 62-летняя актриса почувствовала себя плохо в ресторане "Времена года" в ЦПКиО имени Горького, где проходил выпускной вечер школьников. Во время тоста у нее заболела голова, и появились нарушения речи. Бригаду медиков актрисе вызвал официант.

В настоящий момент состояние актрисы улучшилось, речь Кондулайнен полностью восстановилась.

Ранее мы писали, что в Петербурге впервые применили препарат-антидот для спасения женщины с инсультом.

Фото: ВКонтакте / Елена Кондулайнен