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Состояние актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva

Состояние актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось

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Ее увезли в больницу с инсультом.

В Москве госпитализировали российскую актрису Елену Кондулайнен. Врачи диагностировали у нее инсульт. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

62-летняя актриса почувствовала себя плохо в ресторане "Времена года" в ЦПКиО имени Горького, где проходил выпускной вечер школьников. Во время произнесения тоста у нее заболела голова, и появились нарушения речи. Бригаду медиков актрисе вызвал официант.

В настоящий момент, по сведениям Mash, состояние Кондулайнен ухудшилось. У нее выявили ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) и неврологическую энцефалопатию (сосудистое поражение головного мозга), наблюдается общая заторможенность речи. Положительной динамики врачи не видят. Актрису поместили в палату интенсивной терапии.

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Фото: ВКонтакте / Елена Кондулайнен

Теги: больница, елена кондулайнен, инсульт
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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