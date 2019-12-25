Состояние актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось

Ее увезли в больницу с инсультом.

В Москве госпитализировали российскую актрису Елену Кондулайнен. Врачи диагностировали у нее инсульт. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

62-летняя актриса почувствовала себя плохо в ресторане "Времена года" в ЦПКиО имени Горького, где проходил выпускной вечер школьников. Во время произнесения тоста у нее заболела голова, и появились нарушения речи. Бригаду медиков актрисе вызвал официант.

В настоящий момент, по сведениям Mash, состояние Кондулайнен ухудшилось. У нее выявили ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) и неврологическую энцефалопатию (сосудистое поражение головного мозга), наблюдается общая заторможенность речи. Положительной динамики врачи не видят. Актрису поместили в палату интенсивной терапии.

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Фото: ВКонтакте / Елена Кондулайнен