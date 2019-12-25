В Петербурге госпитализировали пенсионера с ушибом головного мозга

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 11 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации мужчины 1949 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пенсионера забрали из квартиры дома №31/1 на проспекте Испытателей в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральную гематому. Опрашивать мужчину пока нельзя.

Обстоятельства травмирования пенсионера выясняет полиция.

Ранее на петербургском заводе в станок затянуло рабочего.

Фото: Piter.TV