В Петербурге госпитализировали пенсионера с ушибом головного мозга

Во вторник, 11 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации мужчины 1949 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Пенсионера забрали из квартиры дома №31/1 на проспекте Испытателей в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральную гематому. Опрашивать мужчину пока нельзя.
Обстоятельства травмирования пенсионера выясняет полиция.
Ранее на петербургском заводе в станок затянуло рабочего.
Фото: Piter.TV
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