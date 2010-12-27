Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Некоторые функции перейдут к МФЦ.

Госорганы перестанут очно принимать россиян к 2024 году, передав эти функции МФЦ. Новый законопроект закрепит экстерриториальный принцип работы МФЦ. Об этом сообщают "Известия". На данный момент в Минэкономразвитии подготавливают данную инициативу.

Отделения будут предоставлять услуги вне зависимости от прописки гражданина и его местонахождения. Сервисы исполнительных органов федеральной власти можно будет получить в любом МФЦ России. Региональных органов власти - в каждом МФЦ субъекта. Также МФЦ разрешат привлекать к работе негосударственные организации, что повысит качество услуг. Житель страны получит возможность одновременного обращения и получения необходимой услуги на месте. Там же он сможет подать документы. Например, вместе со сменой фамилии в российском паспорте, он может заменить загранпаспорт и водительское удостоверение. Документы не обязательно забирать самому. При наличии подтверждения это может сделать третья сторона.

Также у МФЦ будут полномочия собирать биометрические данные и выдавать ID-паспорта с электронной подписью. Остальные документы будут оцифрованы и размещены в онлайн-профиле.

Ранее Piter.tv писал о том, что куплю-продажу имущества можно будет совершать через портал госуслуг.

Фото: Piter.tv

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