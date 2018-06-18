Куплю-продажу имущества можно будет совершать через портал госуслуг

Сервис разрабатывается профильными чиновниками.

Сделки по "купле-продаже" имущества можно будет совершать через портал госуслуг. Для этого появится единое цифровое окно, способное регулировать юридически значимые действия граждан. Там оформляются обращения и жалобы на органы власти. Также пользователь будет иметь возможность получать оповещения о возможности подачи заявления на ту или другую услугу. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на чиновников из Минкомсвязи.

Мы сможем встраивать наши сервисы в сервисы коммерческих организаций прокомментировали специалисты

Сервис будет запущен в соответствии с приказом правительства, принятым 18 ноября. В ведомстве добавили, что подтверждаться решения будут при помощи электронной подписи. Выдача квалифицированной электронной подписи произойдет через личное однократное посещение МФЦ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязь предупредила об отказе бесплатно выделить частоты для 5G.