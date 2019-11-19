На портале "Госуслуг" обнаружили переадресацию на сайты мошенников

Россиянам рекомендовали проверять адреса ссылок.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал "РИА Новости", что обнаружил уязвимость на сайте "Госуслуг". Речь идет про скрытый редирект (covert redirect).

Данная функция позволяет перенаправить пользователя на любой другой ресурс, даже на сайты мошенников. По словам эксперта, если такой сайт содержит вредоносное программное обеспечение, то оно будет автоматически установлено на устройство.

Бедеров отметил, что в таком случае пользователю чаще всего выводиться будет только первая часть ссылки, которая указывает на портал "Госуслуг", а социальная сеть или мессенджер обрежет перенаправляющую часть ссылки. В всязи с этим эксперт порекомендовал россиянам проверять адрес ссылки перед тем, как по ней пройти. Сделать это можно с помощью антивируссов, а также расшифровщиков гиперссылок. Посоветовал эксперт вовремя обновлять и программное обеспечение.

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