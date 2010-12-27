В Госдуме предложили освободить автомобилистов от некоторых штрафов

Поправки предлагается внести в статью 2.6.1 КоАП РФ.

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили на рассмотрение законопроект, который предусматривает освобождение автомобилистов от оплаты некоторых штрафов. Об этом пишут РИА Новости.

По мнению парламентариев, поправки стоит внести в статью 2.6.1 КоАП РФ. Она предусматривает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.

Авторы инициативы предлагают отменять штраф, если информация о нем не появилась на портале в течение 10 дней со дня нарушения ПДД. Они отметили, что очень часто автовладельцы получают уведомления о штрафах, которые им назначили еще несколько лет назад. При этом на портале госуслуг никакой информации о них не было.

Новая поправка в закон позволит россиянам не только своевременно оплачивать штрафы, но и делать это со скидкой в первый месяц.

Ранее депутат Госдумы Алимова предложила выдавать нуждающимся семьям автокресла для детей.

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