Депутат Госдумы Алимова предложила выдавать нуждающимся семьям автокресла для детей

Согласно ПДД, детские кресла обязательны для перевозки детей до семи лет.

В Госдуме предложили бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям. Об этом сообщил RT.

Согласно ПДД, детские кресла обязательны для перевозки детей до семи лет. Родителям же часто приходится покупать несколько таких удерживающих устройств, поскольку они должны строго соответствовать росту и весу ребёнка. А если детей несколько, то это выливается в крупные суммы. Либо более дешевые альтернативы, которые не всегда безопасны.

Инициатор законопроекта депутат Госдумы Ольга Алимова рассказала, что к ней часто обращаются мамы с просьбой помочь купить кресло. Многие даже рассматривают вариант с временным пользованием, пока ребёнок не подрастёт. Алимова предложила рассмотреть вопрос об обеспечении многодетных, малоимущих семей такими креслами.

Несколько лет назад детское кресло спасло трехлетнюю девочку в ДТП на трассе "Кола".

Видео: YouTube/ Программа Автомобиль