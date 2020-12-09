Минсельхоз и Сбер упростили получение кредитов для сельхозпроизводителей

В рамках Петербургского международного экономического форума презентовали цифровой модуль льготного кредитования, который обеспечит предприятиям агропромышленного комплекса оперативный доступ к продуктам кредитно-финансовых организаций.

Пользователями системы должны стать более 70 тысяч сельхозтоваропроизводителей. В личном кабинете предприятия АПК смогут сформировать заявление на получение льготного кредита. Следить за статусом заявки и выбирать кредитную организацию также можно в режиме онлайн.

Елена Фастова, заместитель Министра сельского хозяйства РФ:

Эта программа касается не только Сбера, но и других банков, просто Сбер здесь является локомотивом. После того как эта программа будет реализована, любой заемщик сможет подать заявку и автоматически эту заявку увидит не только Сбер, но и все другие банки.

К 2023 году Сбер планирует запустить сервис, в котором доля сделок с автоматическим принятием решений достигнет 90%. На сегодняшний день кредитный портфель АПК в Сбере достиг 1,4 трлн рублей. Помимо кредитования, Сбер предлагает сельхозпроизводителям технологичные решения на основе искусственного интеллекта.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления СберБанка: