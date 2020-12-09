Минсельхоз и Сбер упростили получение кредитов для сельхозпроизводителей

Пользователями системы должны стать более 70 тысяч сельхозтоваропроизводителей. В личном кабинете предприятия АПК смогут сформировать заявление на получение льготного кредита. Следить за статусом заявки и выбирать кредитную организацию также можно в режиме онлайн.
Елена Фастова, заместитель Министра сельского хозяйства РФ:
Эта программа касается не только Сбера, но и других банков, просто Сбер здесь является локомотивом. После того как эта программа будет реализована, любой заемщик сможет подать заявку и автоматически эту заявку увидит не только Сбер, но и все другие банки.
К 2023 году Сбер планирует запустить сервис, в котором доля сделок с автоматическим принятием решений достигнет 90%. На сегодняшний день кредитный портфель АПК в Сбере достиг 1,4 трлн рублей. Помимо кредитования, Сбер предлагает сельхозпроизводителям технологичные решения на основе искусственного интеллекта.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления СберБанка:
Банк предлагает широкий спектр решений, которые включают искусственный интеллект. Эти решения нашли широкое применение в транспорте, в первую очередь, это комбайны, которые проводят уборку и посевную работу.
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