Госорганы петербурга будут использовать ИИ в своей работе

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин отметил, что внедрение таких технологий должно помочь сотрудникам органов власти выполнять свои обязанности более эффективно, а петербуржцам – получать более быстрые и качественные решения по своим вопросам.

Правительство Северной столицы работает над внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессы своей работы. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин отметил, что внедрение таких технологий должно помочь сотрудникам органов власти выполнять свои обязанности более эффективно, а петербуржцам – получать более быстрые и качественные решения по своим вопросам. Один из потенциальных сервисов – Co-Pilot, который сможет автоматически формировать документы закупки, отвечать на сообщения по различным темам, создавать протоколы совещаний и классифицировать входящие документы. Такое цифровое решение поможет сотрудникам сэкономить время на рутинных задачах и снизить количество ошибок.

Кроме того, сервисы с использованием искусственного интеллекта будут использоваться для планирования комплексного развития территорий, мониторинга состояния объектов инфраструктуры и инвентаризации городского хозяйства. Также в списке приоритетных проектов находится цифровой сервис, предоставляющий льготы для жителей Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в 2030 году средняя продолжительность жизни в Петербурге может достигнуть 80 лет.

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