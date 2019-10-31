Актера Гошу Куценко разыскивает московская налоговая

Он задолжал больше миллиона рублей.

В четверг, 31 октября, стало известно о том, что Гошу Куценко разыскивает московская налоговая. По данным инсайтеров, актёр задолжал больше миллиона рублей.

Как оказалось, ещё в далеком 2015 году актера обязали выплатить 693 тысячи. Однако, платежей так и не последовало. В итоге в этом месяце злостному неплательщику накапало ещё 439 тысячи. Отмечается, что это налог за люксовый автомобиль Morgan Aero и квартиру.

Все взыскания направлены приставов. Сам актер пока никак эут ситуацию не прокомментировал.

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Видео:Instagram /goshakutsenko, Youtube/ StarPro