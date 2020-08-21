В рамках сериала его создатели планируют шутить над образом полицейского в кино.

Актер Гоша Куценко рассказал, как поймал "депрессничок" на съемках сериала в Петербурге. Об этом исполнитель главной роли в сериале "1703" рассказал порталу "Петербургский дневник". Актер обратил внимание, что в проекте его создатели всячески издеваются над образом "хрестоматийного мента".

С возрастом очень сложно найти те роли, которые ты хочешь играть. Компромисс, когда тебе что-то предлагают, а твое сердце откликается – это редкая находка. "1703" – это тот сценарий, который я прочел, и у меня было такое же ощущение, как от "Мама, не горюй". Я получил удовольствие Гоша Куценко, актер

Куценко отметил, что его день рождения выпал на момент съемок в Петербурге. С этим проектом он смог погрузиться в петербургскую ночь и поймать "депрессничок" – такой, что после съемок он уехал домой спать, а не праздновать.

Главные герои комедийного сериала "1703" – два напарника-полицейских, которых играют Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин. В мрачном и мистическом Петербурге молодой полицейский получает в наставники депрессивного мизантропа, который любит слушать сборник хитов Татьяны Булановой на повторе и колесить по улицам Северной столицы в старенькой японской иномарке.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовали съемки нового фильма Бориса Хлебникова "Три минуты молчания".

Фото: предоставлено телеканалом ТНТ