В центре сюжета два молодых человека, которые устроились на работу на рыболовное судно, чтобы снять видео для блога.

В Петербурге стартовали съемки нового фильма Бориса Хлебникова "Три минуты молчания". Об этом сообщила пресс-служба компании Sony Pictures.

Сюжет расскажет о двух молодых людях, которые устроились на работу на рыболовное судно, чтобы снять видео для блога. Однако с этим приходится повременить. Героям предстоит столкнуться с ледяным штормом, каторжным трудом на ржавом судне, тоннами вонючей рыбы, командой сварливых неудачников и многим другим.

Роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин и др. Выход картины ожидается в 2023 году.

Ранее мы писали, что стартовали съемки второго сезона сериала "Чикатило" с Нагиевым.

Фото: пресс-служба компании Sony Pictures