Гоша Куценко "превратился" в супергероя из Marvel

Актер решил продемонстрировать своим подписчикам, какой была графика в кинематографе раньше и теперь.

Российский актер Гоша Куценко решил повеселить своих подписчиков в Instagram. Он опубликовал в сети ролик, на котором предстал в образе супергероя из вселенной Marvel Капитана Америки.

На видео артист показал, какой была графика в кинематографе раньше и теперь. Первая часть демонстрирует эффекты, которые использовались при создании фильмов про Капитана Америку, которого сыграл Крис Эванс. На второй части главную роль уже исполняет не Эванс, а сам Куценко. Все это сопровождается энергичной музыкой. Чтобы добиться такого эффекта, актер, по всей видимости, применил технику "замены лица" Deepfake.

"Я в трюковом кино!" – написал Куценко в Instagram.

Ранее мы писали, что упавшую на сцену во время выступления Ольгу Бузову сняли на видео.

Видео: Instagram / goshakutsenko