Гоша Куценко "превратился" в супергероя из Marvel

Российский актер Гоша Куценко решил повеселить своих подписчиков в Instagram. Он опубликовал в сети ролик, на котором предстал в образе супергероя из вселенной Marvel Капитана Америки.
На видео артист показал, какой была графика в кинематографе раньше и теперь. Первая часть демонстрирует эффекты, которые использовались при создании фильмов про Капитана Америку, которого сыграл Крис Эванс. На второй части главную роль уже исполняет не Эванс, а сам Куценко. Все это сопровождается энергичной музыкой. Чтобы добиться такого эффекта, актер, по всей видимости, применил технику "замены лица" Deepfake.
"Я в трюковом кино!" – написал Куценко в Instagram.
Ранее мы писали, что упавшую на сцену во время выступления Ольгу Бузову сняли на видео.
Видео: Instagram / goshakutsenko
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