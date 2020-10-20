Упавшую на сцену во время выступления Ольгу Бузову сняли на видео

Поведение артистки сравнили с "конвульсиями" и назвали ее пение "завыванием".

Российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову раскритиковали после выступления в Череповце. Пользователи интернета сравнили поведение артистки с "конвульсиями" и назвали ее пение "завыванием".

Поводом для критики стало видео, которое появилось в сети. На ролике Бузова упала на сцену во время исполнения одного из своих хитов. Во время выступления певица энергично двигала головой и телом, чем и вызвала насмешки пользователей интернета. Некоторые из поклонников певицы подумали, что ей стало плохо.

Сама Ольга Бузова не обращает внимания на критику. Она неоднократно заявляла, что получает удовольствие от всего, что делает. Сейчас певица принимает участие в шоу "Ледниковый период". Она выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.

Ранее Авербух объявил о приостановке "Ледникового периода" на Первом канале.

Видео: YouTube / Городской портал Вологда-поиск