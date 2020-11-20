Госэконадзор проверил работу мусоровозов во Всеволожском районе

Проверка прошла в ночь на четверг, 4 февраля.

Ночью в четверг, 4 февраля, служба Госэконадзора и инспекторы ГИБДД провели рейд проблемных участков Всеволожского района. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Госэконадзора.

Специалисты проверили более 30 мусоровозов: как и куда транспортируют отходы. Полицейские часто привлекали водителей к ответственности из-за отсутствия документов на перемещение отходов. Нарушители выплатят соответствующие штрафы. В комитете уточнили, что проверка проводится еженедельно по графику, который был составлен на основании обращений граждан и итогов контрольно-надзорной деятельности Госэконадзора.

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